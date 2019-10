Fontana: “L’assessore Morosi passa dai Cristiano Popolari alla Lega”

Riceviamo e pubblichiamo

A nome del Gruppo Cristiani Popolari per Cairate, sia degli eletti che dei non eletti in Consiglio Comunale, di cui sono coordinatore, comunico che l’assessore Laura Morosi non fa più parte del nostro gruppo in quanto ha scelto di iscriversi alla Lega. Questa decisione mi è stata comunicata personalmente la settimana scorsa e di conseguenza mi sembra giusto che i nostri elettori e tutti i cittadini di Cairate ne siano a conoscenza.

Pur comprendendo che un partito importante come la Lega a livello nazionale possa aver un fascino ben diverso dal nostro che è un Gruppo comunale e volutamente riferito al nostro paese ed ai nostri cittadini, penso che i valori che abbiamo espresso e portato avanti in questi anni non possano essere cancellati né uniformati a quelli di un partito che, almeno con i suoi esponenti nazionali, si discosta molto dalla nostra idea politica che fa riferimento al Partito Popolare Europeo (PPE) ed alla nostra tradizione Cattolica.

Quindi il nostro gruppo per la prima volta dopo 8 anni non è più rappresentato in Giunta Comunale. Infatti dopo i 5 anni del primo mandato della Giunta Mazzucchelli in cui io ho ricoperto il ruolo di Assessore all’Istruzione, Cultura, Sport e Turismo e dopo l’avvicendamento con Morosi dettato dal ricorso di Civica Cairate per il mancato rispetto della parità di genere in giunta che ha seguito i primi mesi del secondo mandato del sindaco in cui ho avuto la delega a Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata, d’ora in poi l’Assessore Morosi è da considerarsi a tutti gli effetti un esponente del partito Lega di Cairate.

Ringrazio Laura per il lavoro svolto con noi in questi otto anni di collaborazione proficua e sincera per il bene dei cittadini di Cairate e confido al più presto in un incontro chiarificatore col sindaco Paolo Mazzucchelli per capire se e in quale modo il nostro gruppo possa continuare ad essere utile a questa maggioranza.

Pietro Fontana, consigliere Comunale di Cairate – coordinatore del Gruppo civico Cristiani Popolari per Cairate