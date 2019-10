Il Granello inaugura la nuova sede saronnese

Il Granello inaugura un nuovo polo multifunzionale a Saronno: è infatti da oggi (lunedì 7 ottobre) operativa la nuova sede situata all’angolo tra via Torricelli e via Galilei.

Il Granello Don Luigi Monza è una cooperativa sociale che si occupa di persone con disabilità fisiche e psichiche, proponendo servizi professionali volti a sostenere persone affette da disabilità e le loro famiglie. Dal 1987, anno di nascita presso la sede di Cislago, la sua attività è cresciuta costantemente, coniugando esperienza e innovazione e implementando sempre più il settore educativo tra le aree provinciali di Varese e Como, allargandosi su diverse realtà territoriali: ai centri CSE di Guanzate e Marnate e ai tre SFA di Cislago, Fagnano Olona e Guanzate, va dunque ad aggiungersi un nuovo punto d’incontro della cooperativa, nel cuore della provincia di Varese.

La nuova casa del Granello a Saronno proporrà i due servizi educativi, SFA e CSE, che saranno attivi da subito: un Servizio di Formazione all’Autonomia finalizzato allo sviluppo di capacità autonome, utili nel contesto familiare, sociale e lavorativo e due Centri Socio Educativi per il potenziamento delle capacità personali e lo sviluppo delle possibilità di socializzazione. Il Granello rappresenta una realtà per il sociale che ad oggi conta più di 100 persone con sindrome di down che svolgono quotidianamente varie attività nel campo della formazione e dell’inserimento lavorativo. Tanto entusiasmo per questo nuovo inizio, che poggia dunque su basi solide: la professionalità sviluppata dagli educatori e il benessere della persona come scopo principale del progetto.