inbiblioteca, un weekend di incontri tra musica e meteorologia

Quattro appuntamenti per un weekend all’insegna di libri, musica e meteorologia. Con l’inizio di ottobre torna a riempirsi il calendario degli eventi organizzati dalla Biblioteca civica di via Sacco: venerdì gli “Incontri d’autore” si soffermeranno sulla figura di Guido Morselli; sabato invece spazio alle note classiche di Giuseppe Verdi, nel pomeriggio, e alla sera a quelle moderne dei “72 Hours Post Fight”. A chiudere il programma, domenica, l’ultimo atto del corso di meteorologia, che spiegherà i modelli numerici abitualmente utilizzati per le previsioni del tempo.

Incontri d’autore, venerdì 4 ottobre ore 18.00

“Il grande incontro”, un inedito di Guido Morselli

Il racconto “Il grande incontro”, ambientato nell’anno giubilare 1950, narra di un incontro segreto fra Stalin e Papa Pio XII. Nella realtà esso non ebbe mai luogo, ma – come spiegato da Linda Terziroli, curatrice del libro, nella sua postfazione – sarebbe stato comunque possibile. A fine febbraio 1953 infatti, in piena Guerra Fredda, Stalin tentò un riavvicinamento tra la Santa Sede e l’Unione Sovietica. Morselli, probabilmente venuto a conoscenza del tentativo diplomatico di incontro tra queste altissime personalità, mise in scena una possibile ipotesi retrospettiva. Interverrà il giornalista ed editore Luigi Mascheroni. A introdurre la serata sarà invece lo scrittore e poeta Silvio Raffo.

Salotti musicali, sabato 5 ottobre ore 16.30

“Verdi e Puccini, storie di amori difficili. ‘La Traviata’”

Coppia di appuntamenti per gli “amori difficili” della musica classica. Il professor Fabio Sartorelli, docente al Conservatorio di Como e all’Accademia del Teatro della Scala di Milano, presenterà sabato 5 ottobre “La Traviata” di Giuseppe Verdi; sabato 12 sarà poi la volta della “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini. A lato della conversazione verranno mostrati foto e video, nonché alcuni preziosi libretti e monografie d’epoca custoditi dalla Biblioteca civica. Gli esempi musicali saranno suonati al pianoforte, rigorosamente dal vivo.

#InBiblioteca, sabato 5 ottobre ore 21.00

I “72 Hours Post Fight” in concerto

L’associazione COVO trasforma la Biblioteca in uno spazio per concerti, grazie a un collettivo di musicisti che ha debuttato nel marzo 2019 con “La Tempesta”, etichetta dei Tre Allegri Ragazzi Morti. I “72 Hours Post Fight” sono una realtà concreta e crescente della scena sperimentale italiana, con base fra Varese e Milano. A comporre il gruppo sono Luca Bolognesi, Carlo Luciano Porrini, Andrea Dissimile e Adalberto Valsecchi.

#InBiblioteca, domenica 6 ottobre ore 17.00

“Modelli numerici, incertezza ed esempio di previsione”.

Ultimo appuntamento per il corso di meteorologia, che affronterà il tema degli strumenti più moderni e potenti a disposizione del meteorologo: i modelli numerici di previsione. Simone Scapin, esperto del Centro geofisico prealpino, illustrerà le caratteristiche dei modelli globali e locali, spiegando come nascono le previsioni dei bollettini e delle diverse app per smartphone. L’incontro si soffermerà anche sulla ragione dell’incertezza delle previsioni a più giorni e su come si cerchi di stimarla.