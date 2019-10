Incendio in un box, vigili del fuoco al lavoro per ore

Incendio nella notte a Cavaria con Premezzo.

(foto d’archivio)

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, in via Rossini-via Pinciorina.

Sul posto sono stati fatti convergere due squadre con autopompe dal distaccamento di Busto-Gallarate, più il carro-aria dal comando di Varese. Gli uomini hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme e poi per mettere in sicurezza l’area interessata. L’intervento si è poi concluso alle 2.20 di notte.