Inglese e arte: nuove materie per i bimbi della materna

Bilinguismo e arte. Sono le materie che il Comune di Gavirate ha deciso di introdurre nella scuola materna comunale.

L’amministrazione, credendo fortemente nell’importanza dell’insegnamento di determinate discipline fin dalla prima infanzia, ha incaricato il funzionario responsabile dei Servizi Scolastici Maria Carla Scarfò ed il collegio docenti di integrare la “tradizionale” programmazione didattica con attività sperimentali.

Il funzionario con l’intero team da qualche anno ha progressivamente studiato una riorganizzazione della scuola al fine di poter gradualmente arrivare a proporre due progetti innovativi: “Bilinguismo” ed “Arte”, programmando circa venti ore settimanali di attività in lingua inglese e quattro in arte.

L’intento è quello di completare e arricchire la programmazione didattica ed educativa.

Docenti esperti nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese e in storia dell’arte affiancheranno il team delle cinque insegnanti durante lo svolgimento quotidiano delle attività di progetto.

Ben lontano dalla lezione frontale, i due nuovi progetti saranno presentati ai bambini in forma ludica e l’avvicinamento e la conoscenza di queste due discipline sarà per i bambini un momento da vivere con serenità, piacere e scoperta.

La “Teacher”, fin dal mattino, sarà impegnata ad accogliere bambini e genitori al fianco delle insegnanti, lavorerà in intersezione per gruppi omogenei con attività che completano e rafforzano il lavoro iniziato in classe.

L’obiettivo del progetto è trasversale: avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione corretta (fonetico); memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche (lessicale); rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi (comunicativo).

La prospettiva educativa e didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di una competenza linguistica, ma è incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati.

Il progetto di Arte “Turista nella mia città” sarà attivato nella seconda parte dell’anno scolastico con l’arrivo della bella stagione. I bambini visiteranno le vie di Gavirate accompagnati dalla docente di Storia dell’Arte insieme alle insegnanti di classe. I piccoli saranno “veri turisti” alla volta di percorsi capaci di far conoscere ed esplorare, con modalità a misura di bambino, le ricchezze artistiche e urbane del paese di Gavirate. I piccoli, non da ultimo, sapranno padroneggiarsi per il quartiere di Armino, culla della Scuola dell’Infanzia.

Le finalità del progetto, in prosecuzione all’esperienza positiva vissuta lo scorso anno con la visita all’Isolino Virginia, sono quelle di presentare ai bambini la propria “città”, familiarizzare con gli elementi che la compongono (case, strade, negozi,), esplorarla nel suo aspetto istituzionale (municipio, polizia municipale, biblioteca ecc..) per sviluppare un sentimento di appartenenza al territorio.

I due progetti sono stati presentati dal Funzionario e dal Consigliere Delegato ai Servizi Scolastici Laura Di Gioia ai genitori nel corso dell’annuale riunione di inizio dell’attività scolastica, tenutasi lo scorso martedì 1° ottobre.