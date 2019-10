Jakovics resta alla Openjobmetis: pronto il prolungamento di contratto

È quasi tutto pronto per l’annuncio del prolungamento di contratto di Ingus Jakovics con la Pallacanestro Varese. All’accordo che permetterà alla guardia lettone di restare in biancorosso fino al termine della stagione mancano solo alcuni dettagli, ma la direzione è ormai segnata.

Jakovics, che era arrivato alla Openjobmetis a fine agosto dopo l’infortunio muscolare di Clark, aveva inizialmente siglato un contratto bimestrale ma le sue prestazioni e il suo atteggiamento hanno convinto la società del presidente Vittorelli a “blindarlo”. Sotto gli occhi di tutti c’è la clamorosa prestazione offerta domenica scorsa contro la Fortitudo: 19 punti con 3/6 da 2 punti e 4/6 da 3 punti in 23′ di utilizzo nei quali Caja lo ha schierato sia da playmaker sia da guardia. Ma anche nell’amichevole con Bergamo il giocatore baltico è risultato il migliore in campo con 23 punti e una “striscia” quasi consecutiva di 14 punti che ha inciso pesantemente sul punteggio a cavallo degli ultimi due periodi.

«Al di là delle cifre, che sono positive, quello che balza di più all’occhio di Jakovics è senza dubbio l’atteggiamento mostrato fin da subito: grande disponibilità e la determinazione di un “soldato in missione”» spiega il gm della Openjobmetis, Andrea Conti. L’alto dirigente prosegue: «Se me lo aspettavo? Per gli addetti ai lavori Jakovics non può essere una sorpresa assoluta: viene da esperienze in Champions League interessanti al di là del fatto che, forse, i campionati in cui ha giocato erano meno complicati rispetto alla Serie A. È un ottimo cambio, mette grande impegno difensivo e ci sta dando un grande aiuto».

Jakovics con la maglia del Ventspils contro Maynor a Masnago

Con la conferma pressoché certa di Jakovics, la società biancorossa dovrà ora risolvere la situazione con Milenko Tepic, l’ala serba presa per fare da “sesto uomo” (anche per ragioni di ruolo ed esperienza) che però fino a oggi non ha mai convinto. Probabile che a Tepic venga proposta la risoluzione del contratto, una spesa imprevista per le casse della Pallacanestro Varese (il contratto di Jakovics invece è piuttosto sostenibile) ma che in questo momento sembra la soluzione migliore. Il fatto di non prendere parte alle coppe europee complica la situazione, perché in quel caso i sette stranieri oggi in organico avrebbero tutti trovato posto a referto (e comunque un uomo in più in rotazione sarebbe stato “assorbito” dai meccanismi della squadra. Con il solo campionato da disputare però, il giocatore in esubero è un lusso che la Openjobmetis non si può permettere. La squadra intanto starà a guardare nel fine settimana, per via del turno di riposo: prossimo match al PalaDozza di Bologna contro la Virtus Segafredo, si giocherà sabato 19 a partire dalle ore 19.