Le donne della Oxygen sono di bronzo

Ai Campionati Italiani assoluti di triathlon a Lignano Sabbiadoro la squadra della Oxygen formata da Rakhi Mehra, Francesca Ravarotto e Laura Bonafè ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre denominata “Coppa Crono”.

Un risultato prestigioso arrivato grazie ad un lavoro di squadra pressoché perfetto. Partite come quarta squadra su quasi cinquanta, le ragazze Oxygen rimangono vicine nella frazione di nuoto che concludono in 16:15, secondo tempo assoluto; ottimo lavoro anche in bici con cambi regolari e frequenti che permettono di fissare il cronometro sui 31:49; nell’ultima frazione di corsa (5 km), la più temuta dalle ragazze, riescono a tenere un buon ritmo e ad amministrare il vantaggio di un soffio (un secondo) sulle quarte, con un tempo finale di 1:14:39.

Davanti al terzetto della Oxygen sono arrivate le vincitrici del T.D. Rimini e al secondo postola Thermae Sport Tri.