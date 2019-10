Le fiabe di Gianni Rodari: due appuntamenti in biblioteca

La Biblioteca del Comune di Gavirate dedica il mese di ottobre allo scrittore Gianni Rodari.

In attesa dei festeggiamenti ufficiali con tante iniziative nel 2020 in occasione del centenario della nascita, viene proposta una settimana in compagnia delle sue storie con un laboratorio per bambini e due pomeriggi di formazione per insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori.

Sabato 26 ottobre, laboratori di ascolto di fiabe e storie di Gianni Rodari “La luna, viaggi nel cielo” a cura di Maria Cannata e indicato per i bimbi dai 2 ai 5 anni.

Incontri dalle 9.45 per i più piccoli e dalle 10.50 per i piccoli di 4 e 5 anni. In entrambi i casi è richiesta la presenza di un genitore.

Mercoledì 23 e venerdì 25 ottobre, esperienze di ascolti e di ritmo, musica e sperimentazione sempre a cura di Maria Cannata dalle 16.45 alle 19.15 destinato a educatori, bibliotecari, genitori tate e operatori culturali e sociali.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione