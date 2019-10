Le luminarie natalizie di Saronno quest’anno sono arrivate in anticipo.

Per iniziativa del Duc, Distretto urbano del commercio, la città è stata addobbata in concomitanza con la Festa del Trasporto, momento tradizionale per la città degli amaretti.

«Quest’anno ci siamo mossi un po’ in anticipo, ma abbiamo pensato che per la Festa del Trasporto, la festa più importante di Saronno, sarebbe stato bello avere le strade illuminate – si legge sulla pagina Facebook del Duc -. Nei prossimi giorni verranno completati i montaggi delle luminarie nelle vie in cui ancora mancano e dal prossimo mese verranno anche aggiunti i simboli tipicamente natalizi in modo che da dicembre nessun angolo della città sia al buio e si respiri il giusto clima di festa».