Le nonne, le mamme e l’allattamento, tra passato e futuro

Anche la Casa maternità di Montallegro partecipa alla Sam, la Settimana mondiale dell’allattamento al seno con un evento speciale che unisce la ricorrenza internazionale dedicata alla maternità con la Festa dei nonni, che pure ricade nella stessa settimana, il 2 ottobre.

“Allattamento: ieri, oggi… e domani? – Mamme e figlie allo specchio” è il titolo dell’incontro che si svolgerà nella mattinata di giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 11 nel salone di Casa maternità (in via Comi 57, a Induno Olona, località Montallegro).

Un incontro gratuito, tutto al femminile, con le ostetriche aperto a donne in attesa, mamme con bambini e nonne “di ogni tipo” che sono esplicitamente invitate a partecipare alla mattinata per portare il proprio pensiero e il proprio vissuto. Con l’idea che dal racconto di esperienze e aspettative diverse possa nascere un confronto costruttivo sul ruolo di mamma nella primissima infanzia.

Durante l’incontro sarà anche possibile ricevere informazioni sulle attività di Casa Maternità per la gravidanza (acquaticità e benessere in movimento rispettivamente il giovedì e il lunedì mattina e i corsi pre-parto serali rivolti alle coppie) e nel puerperio (il gruppo “Mamme bambini” del mercoledì mattina, il massaggio infantile e “Riprendo tono”).

Per maggiori informazioni scrivere a casamaternita.varese@gmail.com o 348.2252517, oppure consultare il sito: www.casamaternitamontallegro.it