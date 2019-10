Litiga con il vicino e lo prende a picconate

Una lite tra vicini è finita a picconate. Un 50enne disoccupato e con precedenti penali è stato denunciato dai carabinieri per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere.

Il fatto è avvenuto in via Boccaccio a Busto Arsizio. L’uomo ha prima minacciato a parole il vicino di casa, suo coetaneo, e quando la lite è giunta al culmine ha imbracciato un piccone da muratore e tentato di colpire il contendente. I colpi sono andati a vuoto grazie al provvidenziale intervento di un’altra persona che, abitando nello stesso stabile e avendo notato la brutta piega presa dalla lite, riusciva a togliere il piccone dalle mani dell’uomo.

Quest’ultimo però continuava a colpire il vicino con pugni al volto e al corpo provocandogli alcune lesioni non gravi medicate all’ospedale di Legnano. I carabinieri provvedevano a denunciare l’aggressore e a sequestrare il piccone.