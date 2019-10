A Luino la Giornata del Verde Pulito è con le scuole

Sabato mattino 26 ottobre il CAI Luino collabora con l’Amministrazione Comunale di Luino, la protezione Civile di Luino alla “Giornata del Verde Pulito con le scuole”. Una giornata importante a cui il CAI Luino non poteva mancare per l’alto valore che essa rappresenta con il giovani e l’ambiente. Uno sforzo in linea con i presupposti della Green School: tutti possiamo fare qualcosa per il nostro ambiente e l’unione fa la forza.

Questa giornata dedicata all’ambiente non è un incontro con finalità effimere, un mordi e fuggi ma un progetto più grande e impegnativo per parlare di “Risparmio energetico, valorizzazione del territorio e scuole plastic free” e tanto altro ancora. Un invito caloroso viene esteso a tutti i Soci CAI per collaborare a questo evento inviando la propria disponibilità a escursioni@cai luino.it

Programma

Ore 9.00 – Raduno delle classi nei posti prefissati – consegna di guanti e sacchetti contenitori offerti

dalla ditta EcoNord -inizio della raccolta dei rifiuti accompagnati dai volontari CAI Luino e Protezione civile

Ore 11.00 – Ritrovo presso posteggio di fronte CFP in via S.Pietro dove gli allievi dell’istituto del Centro Formativo Professionale prepareranno e serviranno a tutti i partecipanti un rinfresco con prodotti offerti da Novacoop

(foto di repertorio)