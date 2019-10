Una majorette con la penna in mano

Una majorette del gruppo della Banda di Gerenzano al suo esordio come scrittrice. È Cristina Fenzi, aiuto insegnante, che ha pubblicato lo scorso 14 ottobre il suo primo libro dal titolo “Il mio nome è Annabeth White” (casa editrice Calibano Editore).

Narra di una giovane ragazza la quale a causa di una malattia, la Diparesi Spastica, non riesce a vivere con felicità. Vittima di Bullismo e derisioni non riesce ad accettarsi.

«Per quanto riguarda il mio aspetto personale, come autrice, ho sempre sognato di realizzare un progetto per poter dare un messaggio importante, sopratutto ai più giovani – spiega la scrittrice/majorette -. Con Annabeth posso dare voce a tematiche particolari che oggi giorno, purtroppo, sono ricorrenti ovunque. Mi è venuta l’idea, ho iniziato a scrivere ed ho contattato diverse case editrici: Calibano era la più indicata per me ed ho così deciso di accettare il loro contratto di edizione. Volevo fare qualcosa di importante per far riflettere le persone e aiutare allo stesso tempo».