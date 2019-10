Mastini attesi dal doppio turno in casa. Con l’Appiano c’è un conto in sospeso

Il fine settimana di Ognissanti propone un doppio impegno casalingo per la capolista della Italian Hockey League: nel giro di tre giorni il PalAlbani aprirà due volte i battenti con i Mastini che ospiteranno nell’ordine l’Appiano (venerdì 1, ore 18,30) e il Valdifiemme (domenica 3, ore 19,30), due formazioni che si trovano a metà classifica e che aspirano a partecipare ai playoff del secondo campionato nazionale.

Partite dunque da affrontare con la dovuta considerazione per Andreoni e compagni che vantano ancora un ruolino di marcia immacolato – sette vittorie in sette partite, con sei successi da tre punti – ma che non possono “rialzarsi” visto che il Merano Pircher sta tallonando i gialloneri a due sole lunghezze di distanza. Gli altoatesini riposeranno nel turno del venerdì sera, dando così al Varese un motivo in più per fare risultato.

Con l’Appiano, prima avversaria, i gialloneri hanno un conto in sospeso: nella scorsa primavera i “Pirati” hanno estromesso la squadra di Da Rin dai playoff in quattro partite quasi tutte equilibrate, con il Varese che si arrese ai rigori in via Albani in Gara4. Oggi, sulla carta, i valori si sono capovolti e i Mastini vogliono vendicare quella eliminazione. I bolzanini (che due anni fa vinsero il campionato) hanno diversi giocatori di valore a partire dal bomber Critelli (4 reti) a Scelfo (top scorer con 9 punti) fino agli stranieri che sono lo sloveno Paijc e il canadese Pelletier, entrambi molto esperti. Pelletier tornerà in pista dopo una squalifica e porterà ulteriore pericolosità a una squadra che ha mosso la classifica nelle ultime quattro gare disputate. In porta infine c’è l’affidabile e confermato Simone Peiti, protagonista nella vittoria esterna .

Il Valdifiemme è una delle due formazioni trentine iscritte alla IHL ed è un complesso “quadrato” e di buona esperienza nel quale spicca, al contrario dell’Appiano, la presenza di uno straniero giovane qual è il 20enne ceco Libor Machan. Prima di fare visita in via Albani, Locatin e compagni dovranno effettuare un’altra trasferta non semplice, quella a Torre Pellice, nella quale dovranno fare a meno degli squalificati Rabanser (il portiere titolare) e Misconel. A proposito di squalifiche, il giudice sportivo ha fermato per due turni il comasco Vola, autore della violenta carica che ha mandato all’ospedale il giallonero Michael Mazzacane.

Il difensore varesino è nel frattempo tornato ad allenarsi regolarmente e sta meglio: Da Rin potrebbe anche convocarlo per i due match in programma. Il tecnico cortinese avrà la rosa al completo, visto che anche Re è tornato a disposizione dopo l’influenza che lo aveva costretto a saltare la gara di Egna.