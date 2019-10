Movimento consumatori: Barbara Cirivello “passa il testimone” dopo 16 anni

Cambio al vertice per Movimento Consumatori Varese: dopo 16 anni Barbara Cirivello lascia la presidenza al collega Gianluca Franchi, anche lui avvocato varesino, già da tempo attivo nelle attività dell’associazione.

La composizione del nuovo direttivo rinnova la presidenza dell’associazione ma anche le principali cariche sociali: Gianluca Franchi sarà il nuovo presidente, Luisa Romeo la segretaria, Erminia Iacono la tesoriera. Del gruppo dirigente faranno parte comunque Marianna Armini, responsabile dei social dell’associazione, e la stessa Barbara Cirivello.

«Sono stati 16 anni intensi, per me – dice Barbara Cirivello, che mantiene la carica di membro del direttivo nazionale di Movimento Consumatori – una bellissima esperienza umana e professionale. Si può dire che il movimento è cresciuto con me, dalla costituzione nel 2003 ad oggi, in un crescendo di disponibilità in cui l’associazione ha saputo aiutare tanti cittadini, e svolgendo attività di prevenzione ed informazione, anche nelle scuole. Siamo una “squadra di sognatori”, composta da validi professionisti e generosi volontari, ma siamo anche una realtà conosciuta e di valore, che ha costruito tanto con le istituzioni e le altre associazioni di consumatori: e questa cosa mi rende fiera».

Sognatori con i piedi ben piantati per terra, però: un fatto dimostrato anche dalla presenza, da oltre un quinquennio, all’interno del Consiglio Camerale varesino, che ha permesso di creare dei partenariati di valore con Federconsumatori e Adiconsum dei Laghi. «La nostra reciproca stima e conoscenza ha generato una rete importante per le attività realizzate e da realizzare nella città», ha detto Cirivello. E, a riprova di questo, al suo fianco c’era il presidente di Federconsumatori Varese, Francesco De Lorenzo: «Insieme abbiamo combattuto, per oltre quindici anni, molte battaglie comuni» ha ricordato il collega.

«Resterò comunque a fianco del presidente e del nuovo consiglio, per affrontare al meglio la sfida che pone la riforma del terzo settore e la realizzazione di nuovi sogni e progetti a favore della nostra comunità – ha concluso la presidente uscente – Il passaggio di consegne è in buone mani: l’avvocato Gianluca Franchi, amico e professionista, è noto in città per la particolare sensibilità ed attenzione rivolta al sociale».

«Sono onorato dell’incarico di nuovo Presidente di Movimento Consumatori Varese – ha a sua volta commentato Franchi – Anche perchè è una realtà che conosco dalla sua costituzione: ho collaborato con il movimento nazionale in numerosi processi di rilevanza collettiva, come quello sul caso Wanna Marchi, e poi Parmalat, Cirio, Monte dei Paschi di Siena e da ultimo Veneto Banca. Un’esperienza che mi ha fatto apprezzare il prezioso lavoro a favore della collettività dei volontari, che in modo generoso donano il loro tempo e le loro competenze. Continuerò sulla strada tracciata, cercando di implementare l’attività di sportello e lo sviluppo di progetti di tutela ed educazione ai consumatori. Credo nelle reti associative, e mi impegnerò per migliorare le collaborazioni, in modo da generare nuovo valore per la nostra comunità».

MOVIMENTO CONSUMATORI: COME CONTATTARLO

Le attività di Movimento Consumatori sono molte, tutte volte alla tutela dei consumatori. Dall’assistenza nelle questioni legate ai grandi gestori di telefonia o di energia, passando a quella dedicata alle situazioni di sovraindebitamento (quando le famiglie hanno una serie di finanziamenti da restituire tali da rendere difficile la vita quotidiana), fino ai diritti dei consumatori da tutelare, l’associazione è a disposizione nel nuovo ufficio di via Bernardino Luini 15 a Varese.

Orari, info e contatti:

La spesa per i consumatori è di 50 euro, corrispondenti alla quota di tesseramento al Movimento Nazionale e Movimento Provinciale per due anni, e all’iscrizione alla newsletter nazionale cartacea di informazione al consumatore. In più, consente l’accesso ai servizi di informazione e orientamento nelle problematiche in corso.

Movimento Consumatori, a livello nazionale può tutelare i consumatori anche attraverso le conciliazioni paritetiche con i grandi gestori (telefonia, energia, ecc) e le banche aderendo all’associazione entra a far parte di un organismo in grado di dialogare alla pari con queste grandi realtà, permettendo di trovare soluzioni vantaggiose a situazioni che prese singolarmente sembrano irrisolvibili.

Movimento Consumatori Varese, inoltre, continuerà nell’opera di sensibilizzazione e informazione dei cittadini/consumatori, attraverso le campagne nazionali, come il tour dello spettacolo di teatro forum “Il Grande Trasloco”, in scena poche settimane fa alle Cantine Coopuf di Varese.