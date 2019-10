Novembre inizia con 10 incontri di boxe (anche tra donne)

Venerdì 1 novembre la Master Boxe sarà protagonista con “Ice on the ring boxe”, serata organizzata con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, che ha messo a disposizione il Pala Bisterzo. A partire dalle 20:00 saliranno sul ring pugili della palestra bustocca che sfideranno atleti di cinque società lombarde e una piemontese per un totale di dieci incontri dilettantistici.

Tra questi, ci sarà anche il debutto della 18enne peso mosca Nicolina Santaniello che se la vedrà con la piemontese Vittoria Loverso. «È una ragazza che sembra angelica -dice l’allenatore Egilio Calandrino- ma quando sale sul ring si trasforma e non le manda a dire, è felicissima di debuttare nella sua città. In generale la boxe femminile in Italia sta crescendo tanto, è il futuro. Ringraziamo tantissimo il Comune che ci ha permesso di abbattere i costi dell’evento dandoci a titolo gratuito il palazzetto, non ve ne pentirete».

Momento clou dell’evento sarà l’ultimo incontro, nel quale si sfideranno il peso gallo 24enne Gabriele “Iceman” Gangi (a lui è dedicato il titolo della serata) e Pio Antonio Nettuno, classe 85’, pugile conosciuto a livello nazionale. Incontro importante per Gangi, perché se dovesse riuscire a strappare la vittoria riuscirebbe a qualificarsi come sfidante ufficiale per il titolo d’Italia e inoltre passerebbe dalla seconda alla prima serie.

«Mi sento preparato- dichiara Iceman- l’avversario è valido ma ci tengo tantissimo a vincere. Ora che pian piano il giorno dell’incontro si avvicina mi sento carico, darò il massimo di me stesso per farcela. Lavorando 8 ore al giorno, allenandomi nella pausa pranzo o la sera dopo il lavoro, sono motivato a far fruttare questo sacrificio, che comunque mi porta già tante soddisfazioni». Il loro match, che è l’unico professionistico, durerà otto riprese di tre minuti ciascuna, mentre quelli dilettantistici avranno a disposizione le olimpiche tre riprese sempre di tre minuti.

A fare gli onori di casa ci pensa l’assessore allo sport Laura Rogora: «La Master Boxe conferma di essere una realtà meritevole: hanno grande seguito e si vede soprattutto d’estate quando portano il ring in piazza San Giovanni. Sarò senz’altro presente per tifare gli atleti bustocchi, in particolare sono curiosa di vedere come combatte Santaniello. Inoltre faccio i miei migliori auguri a Gangi, e se dovesse riuscire nell’impresa il Comune di Busto non mancherà a sostenerti”. L’entrata al Pala Bisterzo per assistere agli incontri sarà a pagamento: 10 euro per le gradinate e 15 per il bordo ring.