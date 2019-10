Palazzo Verbania diventa teatro di Halloween

Sabato 26 ottobre pomeriggio speciale a Palazzo Verbania: evento dedicato ad Halloween e dedicato ai più piccoli.

A cura di ACA Educazioe in rete, Accademia Musicale “Pietro Bertani” e comune di Luino, l’appuntamento prevede alle 15:00 letture animate in italiano e inglese tatte da “James the Storyteller” di H. Segrada, a cura di Haidi Segrada e Laura Belott per bimbi da 4 a 10 anni. Alle 16:15 Merenda per grandi e piccini, 16:45 Musica e giochi a cura dell’Acccademia Musicale “Pietro Bertani” di Luino.

Per prenotazioni mail a : info@accademiabetani.it