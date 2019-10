Partono i casting per “Casa Meme2“

Il team #MBIndieProduction organizza, in collaborazione con il cinema MIV, Multisala Impero Varese, i Casting per selezionare comparse e figuranti per i nuovi episodi relativi alla Stagione2 della SitCom #CasaMeme ; serie tv trasmessa dal canale 74 #Telesettelaghi.

Gli episodi saranno registrati in provincia di Varese tra la fine e inizio del nuovo anno.

QUANDO CI SARANNO I CASTING?

Mercoledì 30 ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 22.30.

DOVE?

Presso il cinema MIV di Varese.

CHI PUO PARTECIPARE?

Può partecipare chiunque, i minori di anni 18 dovranno essere accompagnati da un genitore.

COME FARE PER PARTECIPARE?

Presentatevi il giorno 30/10/19 dalle ore 20.00 alle ore 22.30 presso il Cinema MIV di Varese dove troverete all’ingresso i nostri collaboratori che vi indicheranno dove recarvi per le selezioni. Per qualsiasi informazione potete scriverci privatamente attraverso facebook alla pagina #MBIndieProduction o via mail scrivendo a casamemecasting@gmail.com .

QUANDO SARANNO REGISTRATI GLI EPISODI?

Le date relative alle registrazioni degli episodi saranno comunicati ai selezionati privatamente. Il periodo è da considerarsi tra novembre 2019 e marzo 2020.

E’ PREVISTO UN RIMBORSO SPESE O UN GETTONE PRESENZA PER GLI EPISODI?

Non è previsto compenso.

