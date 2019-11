CasaMeme, in duecento per i casting della seconda stagione

Il sogno è quello di far parte del mondo del cinema, magari iniziando da una produzione nata in provincia e sempre più apprezzata dai telespettatori. Nella giornata di mercoledì 30 ottobre sono stati almeno un centinaio gli aspiranti attori per la sitcom dal titolo “CasaMeme”.

Fin dal mattino infatti, il Multisala Impero di Varese ha ospitato i casting organizzati dal team MBIndieProduction e dedicati a selezionare comparse e figuranti per la seconda stagione della serie nata in Valcuvia. Trasmessa dal canale 74 di Telesettelaghi, la serie è nata la scorsa primavera da un’idea del varesino Emanuele Mattana: «Ai casting si sono presentate un centinaio di persone provenienti da tutta la Lombardia – spiega Mattana -. Inoltre, abbiamo ricevuto molte candidature online, anche da Francia e Inghilterra. C’è molto interesse e siamo felici di questo».

Gli episodi della stagione saranno registrati in provincia di Varese tra la fine e inizio del nuovo anno. La seria vede come protagonisti un gruppo di personaggi, ragazzi e ragazze che risiedono in alcuni appartamenti di proprietà del Signor Rico, misterioso personaggio sempre citato e temuto dagli inquilini e che ha messo a disposizione nel residence un locale “relax” in cui i protagonisti della storie possono socializzare e fare amicizia; una sorta di hall di hotel o una “chat” di Facebook. Mattana era già conosciuto per la serie Love Sofà pillole di sit com andate in onda lo scorso anno su Telesettelaghi.