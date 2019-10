Paziente diplomata contro il tumore al seno: l’invito di Humanitas Mater Domini

Per il terzo anno consecutivo, Humanitas Mater Domini e Scuola Italiana di Senologia (Direttore, dr. Claudio Andreoli), in collaborazione con Mamazone e con il patrocinio del Comune di Castellanza e dell’Associazione Donne per Castellanza, si impegnano affinché le donne, informate e consapevoli, possano partecipare attivamente alla lotta contro il tumore al seno.



La conferenza si terrà sabato 30 novembre 2019 in Villa Pomini (Via Don Luigi Testori, 14 Castellanza) dalle 8.30 alle 13.30.

Cosa vuol dire essere “Paziente Diplomata”?

Significa condividere le scelte relative alla malattia con il proprio medico. Essere informate, consapevoli, combattive, perché oggi il tumore al seno si può vincere!

Ampio spazio trovano nel lavoro del medico la comunicazione e l’educazione delle donne e per le donne. La conferenza, dedicata a tutte le donne è l’occasione ideale per interagire con gli specialisti, informarsi sui più recenti progressi medici e condividere con altre donne la propria esperienza e le proprie emozioni. Centrale in quest’incontro sarà, quindi, il tema della condivisione, perché la donna sia, non solo resa consapevole del percorso che affronterà, ma anche accompagnata e supportata in ogni passaggio.

L’incontro si prefigge fare della donna, seppur inizialmente spaventata, un’agguerrita e consapevole protagonista del proprio percorso di cura.

Ogni donna può essere una “Paziente Diplomata”!

Come partecipare all’iniziativa?

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione telefonando a:

– 0331 476339 (da lunedì a mercoledì dalle 9.00 alle 12.30)

– 346 3923985 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00)

oppure scrivendo una mail a:

– platys@materdomini.it

– scuola@senologia.it.

(fino esaurimento posti disponibili).