Una petizione per rendere più sicure le stazioni

La comunicazione del Partito Democratico sulla situazione in cui si trovano le due stazioni ferroviarie cittadine:

La situazione di degrado in cui versano le stazioni di Tradate ed Abbiate Guazzone ed i numerosi disservizi, più volte segnalate agli organi competenti, non sono più tollerabili.

Nella stazione di Tradate la biglietteria è aperta solo in alcune limitate fasce orare e l’unica macchinetta automatica presente, presa quotidianamente d’assalto dagli utenti, non sempre funziona correttamente.

Nella Stazione di Tradate/Abbiate Guazzone, in seguito alla definitiva chiusura della biglietteria, la sala d’attesa, sporca e deteriorata, si è trasformata in un rifugio per sbandati; peraltro, la stessa, proprio a causa dell’assenza di controllo è stata diverse volte vandalizzata.

Al degrado si aggiunge il disservizio causato dall’assenza della biglietteria automatica.

Per fare un biglietto, pendolari e non, sono costretti a rivolgersi, esclusivamente durante gli orari di apertura, al bar in centro (unico soggetto abilitato al rilascio dei titoli di viaggio) che dista circa 300 metri dalla fermata mentre, nei giorni e negli orari di chiusura, devono recarsi alla stazione di Tradate o Locate Varesino.

Una situazione davvero assurda che mette in difficoltà tutti i cittadini: dai più anziani, che per fare un biglietto devono recarsi o in centro o addirittura in un altro paese, a chi prende il treno sporadicamente ma anche a chi prende il treno quotidianamente che si vede costretto ad attivare/rinnovare l’abbonamento in altre stazioni.

Per questi motivi chiediamo a Regione Lombardia e Trenord di porre in essere tutti gli interventi necessari ed urgenti per rendere le stazioni dei luoghi sicuri, fruibili ed accessibili così come previsto nella Carta della Mobilità attualmente vigente.

Intendiamo con questa petizione proporre:

1. L’introduzione della biglietteria automatica presso la stazione di Abbiate Guazzone (da anni promessa ma mai installata) nel rispetto del principio della Garanzia della qualità e sostenibilità del servizio di cui alla Carta della Mobilità (art. 3 qualità del servizio e mobilità);

2. Un impegno serio atto a prevenire forme di vandalismo limitando gli impatti negativi sul servizio (art. 2.4 Carta della Mobilità);

3. L’intensificazione dei controlli presso le stazioni per prevenire fenomeni di criminalità locale anche con posizionamento di strumenti di controllo a distanza.