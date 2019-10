Alla scuola primaria di Morosolo si impara sui banchi, ma anche in mezzo alla natura.

Galleria fotografica I piccoli studenti si trasformano in vendemmiatori 4 di 10

Nella giornata di lunedì 7 ottobre, i bambini delle classi prima e seconda della scuola primaria “Alessandro Manzoni” si sono trasformati in vendemmiatori.

Come ormai tradizione nelle prime settimane di scuola i piccoli alunni armati di forbici e cesti si sono recati nella vigna in località “Roncaccio”, dove hanno potuto raccogliere personalmente i grappoli. Nella splendida cornice con vista lago in una magnifica giornata di sole, tutti i bambini si sono poi cimentati nella sgranatura manuale acino per acino dei grappoli raccolti.

Hanno potuto inoltre sperimentare anche la pigiatura dell’uva utilizzando un attrezzo meccanico. Dopo tanta fatica, una meritatissima merenda, gioco e riposo. Dopo aver provveduto, settimana scorsa, alla raccolta della generosa produzione di pomodori dell’orto della scuola, anche questa esperienza di contatto con la natura ha regalato grandi soddisfazioni e sarà difficile da dimenticare.