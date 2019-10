Polizia locale, controlli serali

Nuovi controlli della Polizia Locale sono stati eseguiti nel pomeriggio di sabato 12 ottobre durati fino alle prime ore della notte

Scopo primario quello di prevenire illeciti sulla circolazione stradale, impedire e scoraggiare l’ingresso a Saronno di potenziali conducenti pericolosi. 4 pattuglie hanno presidiato gli accessi alla città di via Novara, via Varese nord e sud e via Piave, controllando 80 veicoli, 10 dei quali risultavano privi di revisione e 1 privo di copertura assicurativa. Un conducente di origine tunisina del 1985 risultava positivo all’alcol test tanto da vedersi ritirata la patente di guida per la sospensione da tre a sei mesi. Gli è stata anche contestata una sanzione di 544 euro.

«Anche queste operazioni hanno la finalità di garantire la sicurezza dei nostri concittadini, considerato purtroppo ancora l’alto numero di morti per incidenti stradali. Sono quindi certamente utili. Sempre sul tema, ricordo che la mia Amministrazione ha introdotto in questi anni nuovi strumenti tecnologici sempre con l’obiettivo di ridurre al minimo questo tipo di illeciti», afferma il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.