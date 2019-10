Protezione Civile tra eventi e impegno per il territorio

I cambiamenti climatici, l’impatto sul nostro territorio e le buone pratiche di Protezione Civile

Nel corso della settimana Nazionale della Protezione Civile il gruppo volontari comunale di Protezione Civile di Caronno Pertusella insieme con quello di Saronno e all’associazione Nazionale Carabiniere in congedo di Saronno hanno partecipato alla campagna nazionale IO NON RISCHIO, campagna di comunicazione sui rischi naturali che interessano tutto il territorio italiano.

I gruppi hanno esposto in Piazza Libertà a Saronno il 13 ottobre testimonianze legate al Torrente Lura realizzando una linea del tempo che ha trovato riscontro con documenti storici della parrocchia, le foto delle alluvioni del 1951 e 1976 e le foto delle esondazioni del 2010 – 2014.

Venerdi’ 18 ottobre ore 21.00 presso la Sala Agorà del Comune di Caronno Pertusella, il gruppo comunale Volontari di Protezione Civile in collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza un incontro con la cittadinanza sul tema ed interverranno come relatori:

Alessandro Nicoloso – Dottore Forestale ed esperto di cambiamenti del territorio

Francesco Occhiuto – Direttore Consorzio Parco del Lura

Camillo Pessina – Concittadino, memoria storica e autore de “La nostra storia in Caronno Pertusella” sui 150 anni del nostro Comune

I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

tutta la cittadinanza e’ invitata a partecipare ed ai presenti sarà regalato il libro “NOI DEL LURA”, realizzato dal Consorzio Parco del Lura, fino a esaurimento scorte.

Dal 15 al 20 ottobre 2019 sempre presso la sala Agorà del comune sarà allestita una mostra sulla storia del Torrente Lura nel Comune di Caronno Pertusella, sui rischi ad esso collegato e sulle attività del locale Gruppo di Volontari di Protezione Civile. La mostra sarà aperta al pubblico durante gli orari di apertura degli uffici comunali.

Domenica 20 ottobre molti gruppi di Protezione Civile saranno impegnati per una esercitazione provinciale denominata “FIUMI SICURI”, che si svolgerà sugli argini del torrente LURA nella zona compresa tra via Bergamo e via Olona a Caronno Pertusella. Saranno presenti oltre 120 volontari provenienti da tutta la provincia di Varese per eseguire un intervento di pulizia e manutenzione per un tratto di circa 200 mt.