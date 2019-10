Racconta Agrivarese con una fotografia

Domenica 13 ottobre, in occasione della festa dell’agricoltura dedicata alle famiglie, Agrivarese, gli organizzatori della manifestazione, hanno deciso di lanciare un contest fotografico a cui tutti possono partecipare.

Come partecipare?

Partecipare al concorso è semplicissimo: basterà inviare una fotografia significativa della manifestazione a redazione@varesenews.it entro e non oltre lunedì 14 ottobre.

I premi

La fotografia più bella sarà utilizzata come foto del giorno su VareseNews. Inoltre, in palio per il vincitore del contest – decretato a insindacabile giudizio della redazione – un cesto di prodotti tipici dell’agricoltura varesina.

Con successiva comunicazione verrà fornito il contatto della persona con cui prendere accordi per il ritiro del premio.

L’appuntamento con Agrivarese è fissato per domenica 13 ottobre ai Giardini Estensi e nel centro cittadino.