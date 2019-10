Rescaldina, quarta edizione del cineforum

Torna per il quarto anno il Cineforum di Rescaldina. Un’iniziativa lanciata nel 2016 grazie al Bilancio Partecipativo e che anche quest’anno presenterà una rassegna cinematografica di ampio respiro, per soddisfare e venire incontro ai gusti di tutte le fasce di pubblico, e che proseguirà fino alla fine di maggio 2020. Il cineforum nasce da un’idea di Alessandro Pettinicchio, che ha commentato così il quarto lancio della rassegna: “Dopo quattro anni sono assolutamente fiero di promuovere la cultura cinematografica tramite la nostra iniziativa in una modalità ormai stabile e consolidata per i cittadini del Comune di Rescaldina”.

La sua proposta è stata resa concreta grazie alla collaborazione di numerosi individui tra cui l’appassionato dell’industria del cinema Mattia Landoni, il regista e docente della Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano, Paolo Turro, e l’Assessore alla Cultura Elena Gasparri: “Il Cineforum racchiude esattamente lo spirito che ci ha portato quattro anni fa a proporre il Bilancio Partecipativo: capire le esigenze dei cittadini e avvicinarli alla macchina comunale per lavorare insieme e attivamente alla costruzione del nostro paese. La proposta è sempre più ricca e di qualità”.

Sulla collaborazione per la realizzazione dell’iniziativa ha così concluso Pettinicchio: “L’unione fa la forza, la creazione di un gruppo di lavoro ha permesso una crescita esponenziale della qualità della proposta”. Sono quindici le proiezioni del percorso cinematografico che si terranno presso il Cineforum di Rescaldina, auditorium di via Matteotti 6, sempre alle ore 21, con l’unica eccezione di giovedì 31 ottobre, quando le proieizioni in programma saranno due. L’ingresso è sempre libero e gratuito.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI FILM PROPOSTI:

Giovedì 10 ottobre: “Green Book”

Giovedì 31 ottobre: “L’esorcista” (h 20.45) – “Noi” (h 23)

Venerdì 15 novembre: “First Men”

Venerdì 29 novembre: “Blackkklansman”

Venerdì 13 dicembre: “Dumbo”

Venerdì 10 gennaio: “Cold War”

Venerdì 24 gennaio: “Roma”

Venerdì 7 febbraio: “La Favorita”

Venerdì 21 febbraio: “Bohemian Rapsody”

Venerdì 6 marzo: “Free Solo”

Venerdì 20 marzo: “Capri Revolution”

Venerdì 3 aprile: “Il primo re”

Venerdì 17 aprile: “Pomi d’ottone e manici di scopa”

Venerdì 8 maggio: “Vice”

Venerdì 22 maggio: “I fratelli Sisters”