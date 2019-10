Ricetrasmittenti e microcamere per l’esame della patente, denunce anche a Varese

Ci sono casi anche in provincia di Varese tra quelli accertati nell’ambito dell’indagine della polizia stradale di Verona e di Rimini che in un’operazione congiunta hanno smantellato un’organizzazione strutturata per far ottenere illecitamente patenti di guida.

In tutto sono state denunciate venti persone (la punta di un iceberg, sospettano gli inquirenti) e fermato un sistema specializzato nel far ottenere patenti di guida in modo fraudolento.

Secondo quanto scoperto nell’operazione delle forze dell’ordine, l’organizzazione poteva incassare da ogni patente fino a tremila euro e ad ogni test potevano esserci anche quattro esaminati aiutati in modo illecito.

Gli aiuti “venduti” dall’organizzazione potevano essere di vario tipo: dai certificati medici, rilasciati da un compiacente, alla fornitura di sofisticati kit di microtelecamere e ricetrasmittenti con auricolari per dare l’esame con l’aiutino a distanza (si veda in foto).

Oltre alla provincia di Verona, sarebbero coinvolte nell’operazione anche le province di Varese, Vicenza, Modena e Bologna e al vaglio degli inquirenti ci sono centinaia di patenti rilasciate per capire quanto possa essersi allargata l’attività illecita.