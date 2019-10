Sequestrato il tesoro del boss Bruzzaniti a Garbagnate Milanese

La Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, in collaborazione con quella di Milano, ha dato seguito all’indagine della Divisione Anticrimine della Polizia di Milano sul patrimonio nella disponibilità del 43enne Bartolo Bruzzaniti, potente esponente della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti che opera nella Locride, residente a Garbagnate Milanese.

I poliziotti sono riusciti ad individuare e sequestrare all’interno del territorio del Comune della cintura nord di Milano, un patrimonio del valore complessivo di 3 milioni di euro intestato a familiari e prestanome del boss (la moglie, la madre, il suocero) e che consisteva in 6 immobili, 2 bar, una licenza per la vendita di tabacchi, un’auto e diversi conti correnti che permettevano a lui e ai suoi familiari condurre uno stile di vita ben al di sopra di quello che si sarebbero potuti permettere con i redditi dichiarati che rasentavano lo zero.

L’indagine rimette al centro dell’attenzione ancora una volta la capacità di riciclare danaro da parte degli esponenti delle cosche calabresi che reinvestono capitali illeciti nell’acquisto di immobili e attività commerciali, spesso al nord. La carriera criminale di Bruzzaniti inizia quando lui era minorenne e si è protratta fino ad oggi con numerose operazioni contro le cosche dell’area ionica che lo hanno visto coinvolto.