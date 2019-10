Una sera di musica con Good Samaritan per i “bambini capofamiglia”

L’associazione Good Samaritan organizza per sabato 19 ottobre alle 21 al Teatro sociale di Busto Arsizio un concerto per festeggiare i vent’anni di attività dell’associazione in nord Uganda.

Per l’occasione suonerà una big band travolgente, la Coloured Swing Band con la presenza straordinaria di Paolo Tomelleri.

Il concerto è organizzato per festeggiare ma anche per sostenere uno dei progetti dell’associazione: il progetto “Bambini capofamiglia”

«Più di vent’anni di guerra hanno pesantemente segnato le sorti del nord Uganda – spiegano i responsabili dell’associazione – La pandemia dell’Aids che coinvolge l’intero Paese ha inoltre contribuito ad una crescita vertiginosa dei minori orfani. Il loro numero, ormai altissimo, rende molto difficile per le loro comunità di appartenenza prendersene cura adeguatamente. I “Children headed” (bambini-capofamiglia) sono i minori che fanno parte di un nucleo familiare senza adulti di riferimento. Molti sono orfani, altri vivono con genitori affetti da gravi problemi – fisici o mentali – che gli impediscono di occuparsi dei propri figli. I nuclei di “bambini capo-famiglia” attualmente registrati presso la Ong Comboni Samaritans of Gulu sono 154, per un totale di 348 minori».

Un progetto che si affianca le tante iniziative dell’associazione – dal microcredito ai viaggi solidali, dalla cooperativa di donne Wawoto Kacel ai progetti di sostegno all’agricoltura per contribuire alle esigenze alimentari dei beneficiari locali e favorire la rinascita dell’economia locale.

Durante la serata ci sarà anche un’esposizione dei prodotti artigianali ugandesi della cooperativa Wawoto Kacel e una mostra fotografica sui progetti e sull’Uganda.

Il biglietto d’ingresso è di 10 € ed è possibile prenotarlo e scrivendo a goodsamaritanodv@gmail.com oppure telefonando al 349 5297 872. I biglietti sono acquistabili anche presso il teatro la sera stessa.

Per seguire le iniziative d Good Samaritan ci sono un sito, una pagina Facebook e Youtube