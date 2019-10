Serata a tutto barbecue a La Cantina di Malnate

Serata a tutto barbecue a Malnate.

Appuntamento sabato 19 ottobre dalle 20.30 nel locale “La Cantina di Malnate” di via Doberdò 1 con un menù speciale cucinato dal “Bidone Smoking Team”, gruppo specializzato nella cucina di carne BBQ.

La serata “One Upon a Time in Malnate” avrà sapori tipici del far west: ribs BBQ con fagioli alla Terence Hill (13€), Picanha (15€) e Pit Beef con Puccia (7€). Tutto cucinato con ingredienti a Km 0 grazie alla collaborazione con “L’aveare che dice sì” e “Tu sei coltura”. Per prenotare i numeri da chiamare sono 3460060087 o 0332317317.