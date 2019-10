Si perde nei boschi a 87 anni

Sono state attivate dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre le ricerche per una persona scomparsa nei boschi di Brinzio.

Si tratta di una donna di 87 anni residente a Cazzago Brabbia che è stata vista l’ultima volta in località ‘Pra Gambalit’, sulle alture del paese non distante dalla cava.

Da una prima ricostruzione la donna era in compagnia del fratello di qualche anno più giovane e residente a Barasso. I due erano arrivati in paese alle 9 e sono entrati nel bosco per separarsi subito dopo e darsi appuntamento mezz’ora dopo in un punto preciso. Ma al momento dell’appuntamento non si sono incontrati. Mentre l’uomo è sceso in paese in stato confusionale, della donna non vi era traccia. È partita così la macchina delle ricerche con Vigili del Fuoco, Saf, Soccorso Alpino, Protezione Civile e forze dell’ordine. Alla fine attorno alle 13.05 la donna è stata individuata, sembra in buona salute.