Si sveglia dal sonnellino con i ladri dentro casa

(Nella foto: la zona del paese dove è avvenuto il furto)

Brutto risveglio nel pomeriggio di oggi per un’anziana donna di Vedano Olona, che mentre riposava non si è accorta che uno o più sconosciuti le erano entrati in casa per rubare. La donna si è svegliata di soprassalto quando ha sentito un rumore e si è trovata faccia a faccia con una persona che l’ha derubata, prima di scomparire velocemente.

Il fatto è successo attorno alle 15 in via Volta, una zona residenziale a poca distanza dalla stazione e dal Comune, che già nel mese di maggio era stata teatro di un brutto episodio ai danni di due donne anziane.

Sul posto, allertati anche dalla rete del Controllo di vicinato attiva in via Volta, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Malnate, che hanno raccolto le scarse informazioni che la signora è stata in grado di dare, essendosi svegliata di soprassalto, colta di sorpresa da quanto stava accadendo.

Di certo c’è l’esiguo bottino che il ladro o i ladri sono riusciti a sottrarre: poche decine di euro.

Informazioni utili potrebbero venire dalla rete di videosorveglianza comunale, che monitora in particolare i varchi di accesso al paese.