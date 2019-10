Soldi per l’abbattimento delle barriere architettoniche per il sottopasso di Sant’Anna

La mancanza di fondi dei comuni è cosa nota e spesso, per realizzare un’opera piccola o grande che sia, bisogna andare a caccia di risparmi tra le pieghe del bilancio per trovare i soldi necessari a realizzare quanto promesso. Fa strano, però, quando questi soldi vengono tolti alle categorie più deboli della società come i disabili e il loro guerreggiare quotidiano con assenza di ascensori, marciapiedi alti, buche di vario genere.

A Busto Arsizio, infatti, succede che per realizzare il sottopasso di Sant’Anna si vadano a scovare 139 mila euro dai soldi incassati per gli oneri di urbanizzazione che a bilancio sarebbero dovuti andare a rimpinguare una voce che da sempre piange miseria e cioè quella dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

A scoprirlo è il consigliere comunale del Gruppo Misto (dopo essere uscito dal Pd per aderire a Italia Viva, ndr) Massimo Brugnone: «Si tratta di circa il 30% dei fondi a bilancio che dovrebbero servire ad eliminare barriere architettoniche esistenti – spiega – e invece ora vengono postate per eliminare barriere architettoniche di un’opera che ancora non è stata realizzata e che ci si aspetta che venga progettata già senza barriere da eliminare».

Ma qual è la situazione dei fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche ad oggi? Secondo gli uffici dell’assessorato al Bilancio attualmente l’avanzo di amministrazione vincolato per l’eliminazione delle barriere architettoniche alla data del 15 ottobre 2019 è di euro 763.379; lo stanziamento a bilancio 2019 per eliminazione barriere architettoniche e di euro 231.700. Si tratta di valori al netto di quanto previsto a tale titolo nel progetto di realizzazione del sottopasso di Sant’Anna, per un valore pari ad euro 416.000.