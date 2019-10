Terminator e Horror al cinema per Halloween

Il 31 ottobre esce al cinema Terminator: Destino Oscuro, sesto capitolo della saga ideata da James Cameron.

Il film è un sequel dei primi due ed è ambientato 27 anni dopo gli avvenimenti di Terminator 2.

Sarah Connor (Linda Hamilton), provetta cacciatrice di macchine, deve proteggere Dani Ramos (Natalia Reyes).

La ragazza è infatti inseguita dal modello di cyborg, il Rev-9, capace di sdoppiarsi e realizzato in metallo liquido, inviato dal futuro da Skynet, lo stesso supercomputer che aveva inviato Terminator.

La resistenza affianca a Sarah una creature metà umana e metà cyborg, Grace (Mackenzie Davis), allo scopo di prendersi cura di Dani. Nonostante le capacità delle due, il Rev 9 risulta troppo forte da sconfiggere e l’unica opzione percorribile diventa la fuga.

L’ultima speranza per Sarah e Grace è costituita dal primo modello di Terminator (Arnold Schwarzenegger), il T-800.

Il giorno più bello del mondo, diretto e intrepretato da Alesandro Siani, esce nei cinema il prossimo 31 ottobre.

Arturo Meraviglia (Siani) è un impresario teatrale in bancarotta.

Quando riceve da un lontano parente un’eredità, spera di riuscire a pagare i suoi debiti, ma scopre che non si tratta di denaro bensì di due bambini, Rebecca (Sara Ciocca) e Gioele (Leone Riva).

Rassegnato a convivere con i due nuovi membri della famiglia, grande sarà la sorpresa di Arturo quando si renderà conto che il piccolo Gioele ha il potere di compiere vere e proprie magie.

Intenzionato a impiegarlo nei suoi spettacoli, il protagonista dovrà proteggere il piccolo da una equipe di ricercatori incaricata di studiare il suo talento straordinario.

Per il giorno di Halloween non può mancare un film horror, Doctor Sleep.

Ritroviamo Danny Torrence (Ewan McGregor), ormai adulto che, segnato dai terribili traumi dell’infanzia, è diventato un alcolista.

Quando incontra Abra Stone (Kyliegh Curran), dotata del suo stesso potere di luccicanza, Danny si unisce a lei per opporsi alla True Knot, una banda criminale che uccide bambini in possesso della loro stessa capacità per conquistare l’immortalità.

Dan dovrà quindi fronteggiare gli incubi del suo passato e sfruttare al meglio il dono che ha sempre considerato come una maledizione.

