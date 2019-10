Tornano le Borse di Studio della Pro Loco intitolate alla memoria di Dante Parietti, tra i fondatori dell’associazione, scomparso nel 2015.

Alunni e alunne nati dal 2001 al 2005 hanno ricevuto la comunicazione da parte della Pro Loco di Casciago, promotrice dell’iniziativa in accordo con la famiglia di Dante.

Sul sito della Pro Loco http://www.prolococasciago.it/borsa-di-studio.html è possibile visionare e scaricare il regolamento. Scadenza di presentazione delle domande: 31 ottobre. L’iniziativa è rivolta agli alunni meritevoli residenti a Casciago: le borse di studio sono atte a valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti, anche al fine di incoraggiare la prosecuzione agli studi nelle medie superiori. In tutto sono state istituite 4 borse di studio (per un ammontare complessivo di 800€).

Due borse di studio saranno destinate ai ragazzi che quest’anno per la prima volta si sono iscritti ad una scuola superiore, altre due saranno destinate per gli studenti che già frequentano un istituto superiore, quindi destinate a ragazzi/e nati/e dal (2001 al 2005). Per tutti varrà la media di OTTO / DECIMI tenendo conto del merito scolastico, con priorità a chi frequenterà o frequenta un istituto agrario. Si potranno presentare le domande anche via email all’indirizzo borsadistudio@prolococasciago.it