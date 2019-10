Fuga di gas vicino alla stazione di Saronno, ritardi sulle Nord

Un intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas, nella zona vicino alla stazione di Saronno, sta provocando ritardi e variazioni di percorso per i treni Trenord del ramo FerrovieNord.

(foto d’archivio)

I pompieri sono intervenuti nella zona dei magazzini vicino alla stazione e per alcun minuti sono stati anche gli uffici della centrale di controllo della rete. “Gli accertamenti di sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco sono terminati” ha comunicato Trenord alle 14.50. Le squadre dei pompieri sono ancora sul posto per trovare l’origine della fuga di gas (non è detto sia in area ferroviaria)

Trenord segnala “possibili ritardi fino a 30 minuti e variazioni”: i probklemi toccano tutte le linee che transitano dal nodo di Saronno, quindi quelle per Tradate-Varese-Laveno Mombello, Como, Busto Arsizio-Novara, Malpensa.