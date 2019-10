Concerto in un luogo “nuovo” e suggestivo per “Interpretando suoni e luoghi”, iniziativa promossa dalla Comunità Montana del Piambello e Comunità Montana Valli del Verbano. Sabato 5 ottobre alle ore 21.00 nel comune di Clivio presso la Chiesa romanica di san Materno, in via S. Materno, è in programma il concerto dal titolo “Un giorno di festa con il SatorDuo”, formato da Paolo Castellani al violino e Francesco Di Giandomenico alla chitarra.

Il concerto è uno straordinario viaggio sonoro per scoprire i luoghi, i colori e le storie del tango; dal periodo classico, nel quale il movimento e il ballo danno forma alla musica, scandendone cadenze e respiri, alla rivoluzione compiuta da Piazzolla, nella quale la musica trascende sé stessa, emancipandosi dalla danza e diventando musica pura, senza spazio e senza tempo.

Apprezzato da critica e pubblico per l’energia, la carica emotiva e il virtuosismo SatorDuo è internazionalmente riconosciuto come uno dei più entusiasmanti Duo oggi in Italia. Vincitore di molteplici concorsi, SatorDuo ha tenuto concerti in Italia, Europa, Cina e Stati Uniti, collaborando con importanti Istituzioni, e compositori contemporanei che hanno scritto opere dedicate al Duo che sono state registrate e pubblicate da Prendinota Edizioni Musicali e Discografiche, Hyperprism, Cdg Next, Nota Records e Chiesa Nuova. Recentemente, SatorDuo ha collaborato con WU Promotion, una delle più importanti agenzie cinese di concerti, che rappresenta musicisti come Wiener Philharmoniker, Lucerne Festiva Orchestra con Riccardo Chailly e Misha Maisky, e “Price, Rubin & Partners”, prestigiosa agenzia americana di management artistico.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito. suonieluoghi@gmail.com info cell. 335.7316031, pag. Facebook