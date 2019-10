Un lungo weekend tra nuvole, pioggia e qualche schiarita

Fine settimana che ci porta dritti nelle temperature tipiche della stagione, con un deciso ribasso, che non ci farà mancare la pioggia ma che dovrebbereglre anche qualche ora di tempo asciutto e momentanee schiarite.

Venerdì sulla fascia alpina più settentrionale da poco nuvoloso a velato, con nuvolosità in aumento in serata. Altrove nuvolosità irregolare, a tratti estesa per nubi medio-basse fino a metà mattina e nuovamente verso sera, specie tra la fascia prealpina e alte pianure. Non dovrebbe piovere ma dalla serata sono possibili deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi.

Sabato il cielo passerà da nuvoloso a molto nuvoloso, con deboli piogge dalla tarda mattinata , a partire da bassa pianura e settori di nordovest; dalla seconda parte della giornata deboli o moderate diffuse.

Anche domenica nuvoloso o molto nuvoloso con piogge deboli o moderate diffuse per gran parte della giornata che oltre i 2000 metri si trasformeranno in neve.