Uno sportello per agevolare la scelta del medico di base

Scelta e revoca del Medico di Assistenza Primaria è un’operazione burocraticamente semplice ma che mette in difficoltà numerosi concittadini impossibilitati a raggiungere la sede di Angera abilitata per questo servizio. L’amministrazione di Sesto Calende, in collaborazione con ATS Insubria, preso atto di questa difficoltà per tutte le persone in condizioni di fragilità o per i cittadini che per seri motivi non riescono a recarsi nei giorni e nell’ufficio predisposto, si attiva per aiutare nella compilazione e nella consegna del modulo.

Nei giorni 6, 13, 20 e 27 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, una persona delegata da ATS Insubria sarà a disposizione in Sala Consiliare per facilitare la trascrizione e la raccolta del prestampato che sarà poi consegnato a chi di dovere per procedere con la richiesta.

Per i Cittadini Sestesi interessati, basterà recarsi negli orari e nei giorni sopra indicati muniti di fotocopia della propria carta d’identità e tessera sanitaria.