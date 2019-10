Varese superstar su Rai 1

Hanno girato in lungo e in largo la provincia per raccontare Varese e le sue bellezze e oggi, sabato 19 ottobre, Marcello Masi e Daniela Ferolla sono andati in onda con una puntata tutta dedicata alla Città Giardino per Linea Verde Life, la seguitissima trasmissione di Rai 1.

Con una vista vertiginosa e mozzafiato sul Lago a bordo di un aliante si è aperta la trasmissione andata in onda alle 12.20. I conduttori si sono poi trasferiti nel centro pedonale di Varese per prendere un caffè nella storica Pasticceria Zamberletti e conoscere attraverso le parole della signora Angela la ricetta del Dolce Varese.

Una scoperta dietro l’altra come il centro di eccellenza di ricerca del The Joint Research Centre di Ispra dove si studia la nuova tecnologia per le auto elettriche e ibride, oppure i suggestivi giardini di Villa Paradeisos e la famosa cerimonia del tè o partecipare a una lezione di sincro dog.

Non poteva mancare la visita alla Scuola Pellico “un’eccellenza energetica” e chiudere il bellezza alla scoperta delle ricette tipiche come l’intramontabile riso alla salsiccia e mirtillo, polenta e bruscitti o il fritto di pesce di lago.

Per rivedere la puntata questo è il link.