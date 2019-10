In viaggio sulla Luna con l’astronauta Al Worden

Per celebrare i 50 anni dal primo allunaggio, l’Associazione M42 in collaborazione con Il Comune di Induno Olona e l’Associazione Asimof organizza una serata con l’astronauta Alfred Worden, pilota nel 1971 dell’Apollo 15 e protagonista di una straordinaria stagione dell’esplorazione spaziale.

L’astronauta statunitense nella serata di sabato 5 ottobre alle 21 sarà alla Sala multimediale del Centro polivalente Asfarm per un incontro aperto al pubblico intitolato “In viaggio sulla Luna”.

La serata è aperta a tutti, ma data la disponibilità limitata di posti occorre registrarsi telefonando in Asfarm – al numero 0332 206001 entro le 17,30 di questa sera, giovedì 3 ottobre.

«Una serata davvero eccezionale per Induno Olona – dice l’assessore alla cultura Emanuele Marin – che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione di Comerio Asimof, ad Antonio Giudici e alla disponibilità del direttore di Asfarm Cesare Cappella. L’incontro rientra in una serie di iniziative che in questo autunno celebreranno le due ricorrenze significative del 2019, il 50° anniversario della prima discesa sulla Luna e i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci».

Durante la serata saranno proiettate immagini con il nuovo proiettore multimediale a 16 proiettori di cui è dotato il salone di Asfam, che permettono una visione a 360° davvero suggestiva. Sarà inoltre possibile vedere dal vivo un pezzetto di Luna, una delle rocce che gli astronauti hanno portato a terra.

Qui la locandina dell’incontro