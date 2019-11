5 giovani per un percorso di leva civica regolamentato da legge regionale

L’organizzazione Mosaico, ente di servizio civile no-profit, è in cerca di cinque giovani dall’età compresa tra i 18 e 29 anni, non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda, da inserire in percorsi di leva civica.

Quest’ultima non instaura un rapporto lavorativo diretto, ma offre comunque un’esperienza di lavoro interessante e formativa.

I settori nei quali vanno ricoperti i cinque posti a disposizione riguardano attività amministrative, di promozione di eventi e attività culturali e di organizzazione e promozione di interventi educativi. Tramite il link che segue è possibile scaricare la domanda, consultare il progetto e l’avviso di selezione.

https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=640