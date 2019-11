“Al Dio Ignoto” al Cineforum delle Arti

Serata speciale, quella di giovedì 28 novembre, al Cineforum delle Arti. Viene infatti proiettato il film Al Dio ignoto di Rodolfo Bisatti, film che ha avuto apprezzamenti lusinghieri da Natassja Kinski, Toni Servillo e Milena Vukotic.

E’ la storia dell’incontro tra Laura, infermiera, e il prof. Redetti, filosofo, ricoverato presso l’hospice dove lei lavora.

Grazie alle cure palliative e alla terapia del dolore, il prof. Redetti riesce a tenere veri e propri simposi nella sua stanza e che segneranno profondamente la vita di Laura.

Il film rientra in un festival che tocca alcune città lombarde e tratta del fine vita. In sala hanno assicurato la presenza per il dibattito sia il regista che alcuni operatori sanitari delle tre hospice gallaratesi.

Eccezionalmente il biglietto d’ingresso è contenuto in € 5.