Al Museo del tessile arriva un “cartoon able” in anteprima

Nell’ambito delle iniziative per la Settimana dedicata all’Infanzia e all’Adolescenza sabato 23 novembre dalle ore 14.30 presso la sala delle Feste del Museo del Tessile la Cooperativa Davide, per festeggiare i vent’anni di attività a favore della tutela dei bambini e del benessere delle loro famiglie in collaborazione con Marchetti Event Management e Animundi Cartoon Studio, propone un’attività ludica ed educativa dal titolo “Cartoon Lab: Giochiamo con Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa”.

Cartoon able è un cartone animato adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni (compresi) che utilizzando una storia educativa e una metodologia multimediale innovativa (voce narrante, sottotitoli strutturati con specifiche codifiche, interpreti della Lingua dei Segni, grafica e stile di animazione studiati per non essere invasivi) risulta fruibile da tutti i bambini perché oltrepassa le loro difficoltà, nel leggere, sentire, comprendere e attiva una interazione tra pari possibile.

I bambini potranno vedere in anteprima gli episodi del primo cartoon able italiano (a breve in onda su Rai YoYo), giocare con la storia e i personaggi e ricevere i gadget originali in regalo.