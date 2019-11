Aler vende 33 case tra Busto, Varese San Fermo e altre località

Lunedì 25 novembre si sono aperti i termini per aderire ai bandi di vendita all’asta di ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio: sarà possibile presentare la propria offerta fino alle ore 12 del 20 dicembre.

«Si tratta di un’iniziativa in attuazione del Programma di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio ALER, previsto dalla L.R. 16/2016 – commenta il presidente Giorgio Bonassoli – che, se per l’azienda ha l’obiettivo di fare ordine, dismettendo gli alloggi liberi e residuali siti in condominii misti, per i cittadini diventa un’ottima occasione per acquistare casa: i prezzi a base d’asta sono molto interessanti, così come la svariata localizzazione degli alloggi che possono essere preventivamente visionati contattando gli uffici».

Per questioni organizzative e gestionali sono stati pubblicati due bandi distinti: uno specifico per gli alloggi nella città di Busto Arsizio, con dieci bilocali da 61 a 70 mq (20-28 mila euro a base d’asta) e uno per altri 23 alloggi e annessi box, siti a Varese e in altri comuni della provincia, tra cui ad esempio Samarate, Ternate, Saronno, Laveno Mombello.

Dei nove appartamenti in vendita a Varese città, sette sono nel quartiere di San Fermo Via Tarvisio, di dimensioni interessanti soprattutto per famiglie (99-120 mq). I bandi li trovate qui.

I proventi derivanti dal piano di dismissione alloggi verranno utilizzati da ALER per la sistemazione di quegli alloggi che richiedono interventi manutentivi prima di potere essere affidati a chi versa in situazioni di ristrettezza economica.

A questo proposito ALER ricorda che è possibile presentare domanda di assegnazione alloggio online, accedendo alla Piattaforma regionale dei servizi abitativi www.serviziabitativi.servizirl.it, nei periodi individuati dagli ambiti territoriali e indicati negli appositi avvisi pubblici.

Maggiori informazioni sulle opportunità abitative di ALER sono disponibili sul sito www.alervarese.com. Gli uffici di Varese, Via Monte Rosa 21, e di Busto Arsizio, Via Einaudi 4, sono contattabili telefonicamente e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.15, il martedì e il giovedì ore 14.30-16.00.