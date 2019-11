Alfieri e Astuti in visita agli ospedali cittadini

Il Senatore Alessandro Alfieri ed il Consigliere Regionale in Commissione Sanità della Lombardia Samuele Astuti, entrambi del PD, hanno visitato alcuni reparti degli ospedali di Circolo e Del Ponte a Varese.

L’invito era stato rivolto loro da CittadinanzAttiva gruppo Noi Per l’Ospedale, rappresentati da Daniele Bonsembiante, Giorgio Arca e Nayma Cardoso.

Una giornata tra i reparti dei due ospedali per vedere le criticità come il pronto soccorso e il progetto Dama, ospitato in spazi angusti e la cardiologia pediatrica ancora nel sottoscala del padiglione Leonardo.

«E’ molto utile la collaborazione con CittadinanAttiva nel rapportarsi con i nostri ospedali, per raccogliere le principali istanze dei cittadini e dei pazienti e per potersi confrontare con gli operatori sanitari sulle principali criticità» ha dichiarato Alessandro Alfieri mentre Samuele Astuti ha aggiunto: «E’ importante una relazione stretta e costante con le associazioni del territorio che si occupano dei nostri ospedali. Il loro lavoro è encomiabile e se non ci fossero non avremmo tutta una serie di servizi indispensabili».