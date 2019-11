Anche a Busto la 23° giornata nazionale della colletta alimentare

Il 30 novembre si terrà la 23° edizione della giornata dedicata alla colletta alimentare con l’obiettivo di sensibilizzare la società al problema della povertà e di raccogliere alimenti da donare a chi è in difficoltà.

«Tramite la collaborazione dei cittadini, dei privati e delle scuole, risulta un’occasione per educare alla solidarietà. Si tratta di una catena solidale che funziona, infatti molti di coloro che in passato hanno ricevuto del bene e sono stati aiutati dal Banco alimentare, si sono attivati per ricambiare e sono oggi volontari» ha precisato l’assessore all’inclusione sociale Osvaldo Attolini.

Il banco alimentare individua quali sono le eccedenze e le distribuisce, tramite l’analisi dati del centro smistamento di Muggiò, fatto sulla base delle necessità degli enti, ma ci sono prodotti sempre più indispensabili di altri: «Abbiamo la necessità di avere in magazzino soprattutto gli alimenti per l’infanzia perché è difficile trovarli come eccedenze e i nuclei famigliari che risentono maggiormente il problema sono quelli con più bambini»; saranno ben accetti anche riso, legumi, sughi, olio d’oliva, tonno in scatola e biscotti.

Per dare l’idea di quanto sia fondamentale la giornata, che dal 1997 viene organizzata nell’ultimo sabato di novembre possiamo ricordare i dati della Giornata dello scorso anno: in Italia, sono state raccolte 8.350 tonnellate di generi alimentari, equivalenti a 16,7 milioni di pasti (calcolo approssimativo di 500 grammi a pasto) tramite circa 350 camion. A livello regionale, invece, tramite 40 mila volontari, sono state raccolte 2.080 tonnellate di alimenti, distribuite alle 1.182 strutture caritative del territorio, sostenendo per i successivi 2/3 mesi 215.053 persone. A Busto Arsizio tramite i 250 volontari, sono stati raccolti 14.148 kg. Nel corso degli anni si sta svolgendo un’ottima campagna solidale, ma si potrebbe fare anche meglio: «la generosità dei cittadini rimane stabile, ma ora a differenza del passato abbiamo la moda del black friday e la possibilità di fare la spesa online».

Dal 16 novembre al 7 dicembre si può aiutare con 2/5/10 € il Banco Alimentare inviando un sms o chiamando da rete fissa il 45582.

Per chi volesse partecipare come volontario alla Giornata Nazionale della colletta alimentare, si può iscrivere cliccando “diventa volontario” al sito www.collettaalimentare.it.