I Botanici fanno tappa a Varese. L’appuntamento con il trio di Benevento è per sabato sera, 23 novembre quando la band porterà in scena i brani del nuovo album “Origami”. Dalle 22, ingresso 7 euro con consumazione, si potranno ascoltare alcuni dei loro brani più famosi, come “Mattone”, “Nottata”, “Camomilla” e tante altre tracce di questa band che dal 2015 macina successi.

L’ultimo album, “Origami”, è stato prodotto da Alberto Bebo Guidetti, militante de Lo Stato Sociale e co-produttore, insieme a Nicola Hyppo Roda, della nuova scommessa di casa Garrincha Dischi. È uscito l’8 ottobre, a distanza dal fortunato “Solstizio” ed è stato accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica. «Origami parla delle difficoltà di affrontare i cambiamenti della vita senza essere pronti per farlo: relazioni finite male, percorsi di vita che d’improvviso non ci rappresentano più, sopravvivere e non arrendersi alla marea» spiega la band.

Registrato al mitico Donkey Studio di Medicina (BO) da Nicola Hyppo Roda, l’album conta undici, intensi, brani capaci di scavare per «cercare sé stessi e finalmente trovarsi». I Botanici sono Gianmarco Ciani (voci, chitarra), Antonio Del Donno (voci, chitarra,basso) Gaspare Maria Vitiello (batteria).

Ad aprire la serata JurijGami, nome d’arte di Jurij Cirone, cantautore comasco che si ferma in città per una tappa del”Tour de frangia”. L’aftershow invece, è affidato a “Save the tape”.

Le cantine Coopuf sono in Via De Cristoforis, a Varese.