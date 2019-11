Cislago, alla pulizia dei boschi partecipa anche il Centro Islamico

Quest’anno a Cislago alla pulizia dei boschi del Rugaredo parteciperà anche il Centro Culturale Islamico locale, i cui membri hanno dato la disponibilità ad aiutare a ripulire le aree boschive a confine con la Pedemontana.

L’evento, denominato ‘Fuori tutto’, viene organizzato ogni anno dall’associazione ‘5 Cascine Running Cislago’, con il supporto dell’amministrazione comunale e la partecipazione dei volontari della protezione civile ed è aperto a tutti quei cittadini che volontariamente vorranno partecipare.

Il ritrovo è per domenica 1 dicembre alle ore 8:30 in via Maestri a Cislago.