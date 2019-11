Il coro degli Alpini al compleanno della IV Novembre

Sabato 16 novembre 2019 con inizio alle ore ore 20.45 nell’ Auditorium “Carolina De Giorgi” di via Landro – Varese

(scuola Don Rimoldi a San Fermo) si terrà il concerto del Coro degli Alpini “Campo dei Fuori”

in occasione delle celebrazioni per il 50 esimo di fondazione della scuola primaria IV novembre di San Fermo.

Il Coro degli Alpini si esibirà in canti del repertorio che spaziano in diversi contesti tematici e musicali. Alcuni canti saranno dedicati espressamente a canzoni dal fronte della prima guerra mondiale.

Il Coro ANA eseguirà alcuni canti assieme al “Coro della mani bianche” dell’Istituto Varese 1

Ingresso libero